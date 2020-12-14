Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому жеребкування завершено! Ми отримали дуже цікаві пари. Вже о 14:00 Шахтар та Динамо дізнаються своїх суперників по 1/16 Ліги Європи. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 16-17 і 23-24 лютого. Матчі-відповіді заплановані на 9-10 і 16-17 березня.

Аталанта - Реал Мадрид

Севілья - Боруссія Дормунд

Барселона - ПСЖ

Порту - Ювентус

РБ Лейпциг - Ліверпуль

Атлетіко Мадрид - Челсі

Лаціо - Баварія

Боруссія Менхенгладбах - Манчестер Сіті

Жеребкування розпочалося!

Наразі нам пояснюють технічну складову жеребкування.

Допомагати провдити жеребкування буде легенда дортмундської Боруссії, володар Ліги чемпіонів 1997 року Стефан Шапюїза.

🇹🇷 𝐓𝐡𝐞 𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐈𝐬𝐭𝐚𝐧𝐛𝐮𝐥 🏆



Just 16 remain. Who will lift the trophy in May?#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 14, 2020

Джорджіо Маркетті пояснює процедуру жеребкування.

Зараз нам демонструють найкращі моменти 16-и команд, які поборються за путівку в чвертьфінал.

Нам розповідають цікаві факти, які сталися на груповому етапі. Один з них - Мірча Луческу найстарший тренер, який здобув перемогу на груповому етапі ЛЧ.

Зовсім скоро церемонія жеребкування розпочнеться.

У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.

У жеребкуванні беруть участь вісім переможців груп (сіяні) і вісім володарів других місць (несіяних).

Сіяні:

Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Ліверпуль (Англія), Челсі (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Ювентус (Італія), ПСЖ (Франція).

Несіяні:

Атлетіко (Іспанія), Боруссія Менхенгладбах (Німеччина), Порту (Португалія), Аталанта (Італія), Севілья (Іспанія), Лаціо (Італія), Барселона (Іспанія), РБ Лейпциг (Німеччина).

Сіяні команди проводять другий матч вдома.

В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї асоціації.