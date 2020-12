Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було

На цьому жеребкування завершено! Ми отримали дуже цікаві пари. Вже о 14:00 Шахтар та Динамо дізнаються своїх суперників по 1/16 Ліги Європи. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 16-17 і 23-24 лютого. Матчі-відповіді заплановані на 9-10 і 16-17 березня.

Аталанта - Реал Мадрид

Севілья - Боруссія Дормунд

Барселона - ПСЖ

Порту - Ювентус

РБ Лейпциг - Ліверпуль

Атлетіко Мадрид - Челсі

Лаціо - Баварія

Боруссія Менхенгладбах - Манчестер Сіті

Жеребкування розпочалося!

Наразі нам пояснюють технічну складову жеребкування.

Допомагати провдити жеребкування буде легенда дортмундської Боруссії, володар Ліги чемпіонів 1997 року Стефан Шапюїза.

