 Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було | Футбол | Champion.com.ua
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Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було

Сьогодні 13:24 5228 0
Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: Як це було
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

На цьому жеребкування завершено! Ми отримали дуже цікаві пари. Вже о 14:00 Шахтар та Динамо дізнаються своїх суперників по 1/16 Ліги Європи. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування.

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 16-17 і 23-24 лютого. Матчі-відповіді заплановані на 9-10 і 16-17 березня.

Аталанта - Реал Мадрид

Севілья - Боруссія Дормунд

Барселона - ПСЖ

Порту - Ювентус

РБ Лейпциг - Ліверпуль

Атлетіко Мадрид - Челсі

Лаціо - Баварія

Боруссія Менхенгладбах - Манчестер Сіті

Жеребкування розпочалося!

Наразі нам пояснюють технічну складову жеребкування.

Допомагати провдити жеребкування буде легенда дортмундської Боруссії, володар Ліги чемпіонів 1997 року Стефан Шапюїза.

Джорджіо Маркетті пояснює процедуру жеребкування.

Зараз нам демонструють найкращі моменти 16-и команд, які поборються за путівку в чвертьфінал.

Нам розповідають цікаві факти, які сталися на груповому етапі. Один з них - Мірча Луческу найстарший тренер, який здобув перемогу на груповому етапі ЛЧ.

Зовсім скоро церемонія жеребкування розпочнеться.

У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 13:00.

У жеребкуванні беруть участь вісім переможців груп (сіяні) і вісім володарів других місць (несіяних).

Сіяні:

Баварія (Німеччина), Реал (Іспанія), Манчестер Сіті (Англія), Ліверпуль (Англія), Челсі (Англія), Боруссія Дортмунд (Німеччина), Ювентус (Італія), ПСЖ (Франція).

Несіяні:

Атлетіко (Іспанія), Боруссія Менхенгладбах (Німеччина), Порту (Португалія), Аталанта (Італія), Севілья (Іспанія), Лаціо (Італія), Барселона (Іспанія), РБ Лейпциг (Німеччина).

Сіяні команди проводять другий матч вдома.

В 1/8 фіналу не можуть зустрітися команди з однієї групи або представники однієї асоціації.

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