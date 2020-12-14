 Жеребьевка Лиги Европы: смотреть онлайн 14.12.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Джошуа брутально нокаутув Пулєва та захистив чемпіонські пояси
Вчора 01:31 12581
Жеребкування плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:12 1646
Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:00 1438
Суркіс: Луческу зробив кілька подвигів, будемо з Містером обговорювати трансфери
Сьогодні 06:44 1139
Зоря у матчі з двома червоними перемогла Олександрію
Вчора 21:27 885
Маліновський - найкращий гравець матчу проти Фіорентини за версією SofaScore
Вчора 19:26 1385
Десна без проблем перемогла Маріуполь в 13 турі УПЛ
Вчора 18:53 4828 1
Боруссія оголосила про звільнення Фавра
Вчора 17:09 696
Ферстаппен виграв останню гонку сезону в Абу-Дабі
Вчора 16:54 421
Збірна України поза межами ТОП-10 в естафеті на Кубку світу
Вчора 16:20 728
Блоги
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри
Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:06 437
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал
"Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:47 5199 9
Варто згадати. Як Шевченку вручали Золотий м'яч
Варто згадати. Як Шевченку вручали Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Вчора 20:00 1196
Маліновський забив фантастичний гол зі штрафного у Серії А
Маліновський забив фантастичний гол зі штрафного у Серії А Valeriy Ruchka
Вчора 18:45 3435
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця
Шевченко - володар Золотого м'яча. Хто був головними конкурентами українця Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 8772
Тоні Фергюсон – Чарльз Олівейра. Відео бою
Тоні Фергюсон – Чарльз Олівейра. Відео бою Valeriy Ruchka
Вчора 13:51 515
Одне життя - одна команда! Батько Джона Террі ненавидить Челсі і принижував сина у матчах з Вест Гемом
Одне життя - одна команда! Батько Джона Террі ненавидить Челсі і принижував сина у матчах з Вест Гемом Valeriy Ruchka
Вчора 12:13 1234
16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Вчора 10:38 559
Відео дня. Джошуа вбивчим правим прямим відправив Пулєва в нокаут
Відео дня. Джошуа вбивчим правим прямим відправив Пулєва в нокаут Андрій Твердохліб
Вчора 01:39 8942
Джошуа проти Пулєва: внутрішній вогонь - ось що робить Джошуа непереборним - він твердо контролює хаос
Джошуа проти Пулєва: внутрішній вогонь - ось що робить Джошуа непереборним - він твердо контролює хаос Андрій Твердохліб
12.12.2020 21:03 726
Фінти на замерзлій вулиці: як хокеїсти зустріли ожеледь в Києві
Фінти на замерзлій вулиці: як хокеїсти зустріли ожеледь в Києві Valeriy Ruchka
12.12.2020 12:45 412
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії Андрій Твердохліб
12.12.2020 12:34 899
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу Valeriy Ruchka
12.12.2020 12:28 5765
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша Valeriy Ruchka
12.12.2020 11:42 1297
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
12.12.2020 11:08 587
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:12 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція 1646
12:09 Футбол Бабич: Інгулець не до кінця зрозумів, що грає не в Першій лізі 162
12:00 Футбол Жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція 1438
11:51 Футбол Дибала не бажає залишати Ювентус 176
11:33 Хокей. УХЛ Краматорськ - Кременчук 1:0. Огляд матчу 264
11:15 Бокс Белью: Пулєв гідно боровся і добре тримав удар 742
11:06 Блог Американський баскетболіст знепритомнів просто під час гри 439
10:57 Хокей. УХЛ Сокіл - Донбас 0:4. Огляд матчу 467
10:47 Блог "Два ганебних ватних дна". Федерація боксу підтримала росіянина Кремльова і спровокувала скандал 5209 9
10:41 Біатлон Підручний: Після фінішу думав, що ходом програв менше 634
10:25 Футбол Мілевський: У Руху я не загубився б точно 1280
10:11 Футбол Дженоа - Ювентус 1:3. Огляд матчу 790
09:55 Біатлон Прима: Снігопад вніс свої корективи в гонку 903
09:41 Футбол Мілан - Парма 2:2. Огляд матчу 939
09:25 Футбол Палкін: Каштру ніколи у своїй кар'єрі не протистояв великим клубам 1117
09:11 Футбол Барселона - Леванте 1:0. Огляд матчу 969
08:55 Футбол Суркіс: Ліга чемпіонів - турнір, який перш за все вимагає досвіду 1232
08:40 Футбол ПСЖ - Ліон 0:1. Огляд матчу 960
08:24 Хокей. УХЛ Сокіл підписав форварда юніорської збірної України 1416
08:08 Футбол Палкін: Ми готові продавати будь-якого гравця Шахтаря 1632
06:44 Футбол Суркіс: Луческу зробив кілька подвигів, будемо з Містером обговорювати трансфери 1139
05:45 Футбол Олександрія - Зоря 0:2. Огляд матчу 2002
13 Грудня 2020
23:57 Футбол Ліон сенсаційно переміг ПСЖ у 14 турі Ліги 1 2037
23:51 Футбол Барселона мінімально перемогла Леванте у 13 турі Ла-Ліги 2003
23:42 Футбол Мілан вирвав нічию в Парми в 11 турі Серії А 2024

Жеребкування плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція

Сьогодні 12:12 1646 0
Жеребкування плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/16 плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.

У жеребкуванні беруть участь 32 учасники: 12 переможців груп, 12 клубів, які посіли другі місця в квартетах, а також вісім команд, які посіли треті позиції в групах Ліги чемпіонів.

Сіяними є переможці квартетів Ліги Європи, а також чотири найкращі команди з Ліги чемпіонів, а несіяними - віце-чемпіони груп і чотири гірші команди з третіх місць квартетів Ліги чемпіонів.

Сіяні:

Арсенал, Лестер, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем (усі - Англія), Аякс, ПСВ (обидві - Нідерланди), Баєр, Гоффенгайм (обидві - Німеччина), Брюгге (Бельгія), Вільярреал (Іспанія), Динамо Загреб (Хорватія), Мілан, Наполі, Рома (усі - Італія), Рейнджерс (Шотландія), Шахтар (Україна).

Несіяні:

Антверпен (Бельгія), Бенфіка, Брага (обидві - Португалія), Вольфсберг, Зальцбург (обидві - Австрія), Гранада, Реал Сосьєдад (обидві - Іспанія), Краснодар (Росія), Лілль (Франція), Маккабі Тель-Авів ( Ізраїль), Мольде (Норвегія), Олімпіакос (Греція), Славія (Чехія), Црвена Звезда (Сербія), Янг Бойз (Швейцарія), Динамо (Україна)

Сіяні команди грають другий матч вдома.

Команди, які грали в одній групі Ліги Європи або представляють одну національну асоціацію, розводяться.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України не можуть потрапити в одну пару.

Коментарі ()