Жеребкування плей-оф Ліги Європи: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У понеділок, 14 грудня, у Ньйоні відбудеться жеребкування 1/16 плей-оф Ліги Європи УЄФА.

Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн жеребкування починаючи з 14:00.

У жеребкуванні беруть участь 32 учасники: 12 переможців груп, 12 клубів, які посіли другі місця в квартетах, а також вісім команд, які посіли треті позиції в групах Ліги чемпіонів.

Сіяними є переможці квартетів Ліги Європи, а також чотири найкращі команди з Ліги чемпіонів, а несіяними - віце-чемпіони груп і чотири гірші команди з третіх місць квартетів Ліги чемпіонів.

Сіяні:

Арсенал, Лестер, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем (усі - Англія), Аякс, ПСВ (обидві - Нідерланди), Баєр, Гоффенгайм (обидві - Німеччина), Брюгге (Бельгія), Вільярреал (Іспанія), Динамо Загреб (Хорватія), Мілан, Наполі, Рома (усі - Італія), Рейнджерс (Шотландія), Шахтар (Україна).

Несіяні:

Антверпен (Бельгія), Бенфіка, Брага (обидві - Португалія), Вольфсберг, Зальцбург (обидві - Австрія), Гранада, Реал Сосьєдад (обидві - Іспанія), Краснодар (Росія), Лілль (Франція), Маккабі Тель-Авів ( Ізраїль), Мольде (Норвегія), Олімпіакос (Греція), Славія (Чехія), Црвена Звезда (Сербія), Янг Бойз (Швейцарія), Динамо (Україна)

Сіяні команди грають другий матч вдома.

Команди, які грали в одній групі Ліги Європи або представляють одну національну асоціацію, розводяться.

Згідно з рішенням Виконавчого комітету УЄФА, клуби з Росії та України не можуть потрапити в одну пару.