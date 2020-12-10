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Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 00:09 646 0
Далі турнір буде відбуватися без українських команд
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Динамо, #Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Завершився останній ігровий день групового етапу Ліги Чемпіонів, за підсумками якого визначилися всі команди, які забезпечили собі плей-оф.

В 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів зіграють наступні команди: Челсі (перше місце в групі), Севілья (друге місце в групі), Барселона (друге місце в групі), Ювентус (перше місце в групі), Манчестер Сіті (перше місце в групі), Баварія (перше місце в групі), Ліверпуль (перше місце в групі), Порту (друге місце в групі), Борусcія Д (перше місце в групі) Лаціо (друге місце в групі), РБ Лейпціг (друге місце в групі), ПСЖ (перше місце в групі), Аталанта (друге місце в групі), Атлетіко (друге місце в групі), Реал (перше місце в групі) та Боруссія М (друге місце в групі).

16 команд будуть поділені на вісім пар - перші місця гратимуть проти других. Окремо відзначимо, що не можуть зіграти між собою представники одного чемпіонату, а також сторони, які зустрічалися на груповому етапу.

Жеребкування має відбутися 14-го грудня.

Раніше, Динамо переграло Ференцварош, а Шахтар зіграв внічию з Інтером, та вийшли до Ліги Європи.

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