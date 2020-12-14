Аталанта зіграє з Реалом. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Результати жеребкування:
Аталанта - Реал Мадрид
Севілья - Боруссія Дормунд
Барселона - ПСЖ
Порту - Ювентус
РБ Лейпциг - Ліверпуль
Атлетіко Мадрид - Челсі
Лаціо - Баварія
Боруссія Менхенгладбах - Манчестер Сіті
Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають відбутися 16, 17, 23 та 24 лютого 2021 року. Матчі-відповіді заплановані на 9, 10, 16 та 17 березня.
Раніше Реал без проблем переміг Атлетіко в мадридському дербі.