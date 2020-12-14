Аталанта зіграє з Реалом. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Матчі 1/8 фіналу відбудуться у лютому та березні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 грудня, у швейцарському місті Ньйон відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Результати жеребкування:

Аталанта - Реал Мадрид

Севілья - Боруссія Дормунд

Барселона - ПСЖ

Порту - Ювентус

РБ Лейпциг - Ліверпуль

Атлетіко Мадрид - Челсі

Лаціо - Баварія

Боруссія Менхенгладбах - Манчестер Сіті

Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів мають відбутися 16, 17, 23 та 24 лютого 2021 року. Матчі-відповіді заплановані на 9, 10, 16 та 17 березня.

Раніше Реал без проблем переміг Атлетіко в мадридському дербі.