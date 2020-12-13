 Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Джошуа брутально нокаутув Пулєва та захистив чемпіонські пояси
Сьогодні 01:31 6807
Вулвергемптон відновив інтерес до Зінченка
Сьогодні 11:25 381
Матч Інгулець - Шахтар не відбудеться
Сьогодні 10:38 1242
Відео дня. Джошуа вбивчим правим прямим відправив Пулєва в нокаут
Сьогодні 01:39 4473
Джошуа - Пулєв: Як це було
Сьогодні 01:30 45722
Джошуа - Пулєв: онлайн-трансляція чемпіонського бою. LIVE
Вчора 22:50 4529
Рух розгромив Дніпро-1 і здобув першу перемогу в УПЛ
Вчора 21:21 6463 1
Став відомий склад збірної України на чоловічу естафету третього етапу Кубку світу
Вчора 20:05 1177
Українська збірна здобула золото чемпіонату Європи в командній першості
Вчора 19:25 1108
Динамо та Колос розписали неймовірну нічию в 13 турі УПЛ
Вчора 19:01 13003 3
Блоги
Одне життя - одна команда! Батько Джона Террі ненавидить Челсі і принижував сина у матчах з Вест Гемом
Одне життя - одна команда! Батько Джона Террі ненавидить Челсі і принижував сина у матчах з Вест Гемом Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:13 354
16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч
16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:38 265
Відео дня. Джошуа вбивчим правим прямим відправив Пулєва в нокаут
Відео дня. Джошуа вбивчим правим прямим відправив Пулєва в нокаут Андрій Твердохліб
Сьогодні 01:39 4462
Джошуа проти Пулєва: внутрішній вогонь - ось що робить Джошуа непереборним - він твердо контролює хаос
Джошуа проти Пулєва: внутрішній вогонь - ось що робить Джошуа непереборним - він твердо контролює хаос Андрій Твердохліб
Вчора 21:03 618
Володимир Кличко легко розібрався з Пулєвим 16 років тому
Володимир Кличко легко розібрався з Пулєвим 16 років тому Valeriy Ruchka
Вчора 19:25 1538
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії
Джошуа проти Пулєва: британець має покарати болгарина на шляху мрії Андрій Твердохліб
Вчора 12:34 807
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу
Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу Valeriy Ruchka
Вчора 12:28 5703
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша
Найкращі голи року. ФІФА оголосила трьох претендентів на премію Пушкаша Valeriy Ruchka
Вчора 11:42 1110
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів
Джошуа та Пулєв влаштували штовханину під час дуелі поглядів Valeriy Ruchka
Вчора 11:08 510
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Дворазова чемпіонка світу знялася у відвертій фотосесії для Playboy Valeriy Ruchka
Вчора 10:34 2702
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко
ТОП-10 найкращих спортсменів України 2020 року - Юлія Левченко Андрій Твердохліб
11.12.2020 21:05 1145
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт
Голкіпер збірної України забив фантастичний гол від власних воріт Андрій Твердохліб
11.12.2020 19:43 35373
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram
Зіркова українська пара відписалися одне від одного в Instagram Андрій Твердохліб
11.12.2020 18:05 722
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення
Японський школяр Ріо Сато став автором унікального досягнення Андрій Твердохліб
11.12.2020 14:44 714
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО
Голкіпер Донбаса Трифонов виконав сейв головою. ВІДЕО Андрій Твердохліб
11.12.2020 14:33 610
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:05 Пряма трансляція Олександрія - Зоря: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 21
12:55 Пряма трансляція Десна - Маріуполь: онлайн-трансляція матчу 13 туру УПЛ. LIVE 58
12:54 Бокс Арум: Розпочнемо працювати над організацією бою Джошуа - Ф'юрі 184
12:48 Інше Українці здобули три золота на чемпіонаті світу з бодибілдингу 116
12:38 Біатлон Валя Семеренко не побіжить гонку переслідування у Гохфільцені 208
12:25 Бокс Джошуа - Пулєв: статистика ударів 1210
12:13 Блог Одне життя - одна команда! Батько Джона Террі ненавидить Челсі і принижував сина у матчах з Вест Гемом 362
12:11 Футбол Уніон - Баварія 1:1. Огляд матчу 267
11:55 Бокс Гірн: Змусимо Тайсона Ф'юрі вийти на бій з Джошуа 434
11:40 Футбол Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону 1037
11:25 Футбол Вулвергемптон відновив інтерес до Зінченка 381
11:23 ММА Олівейра переміг Фергюсона та інші результати UFC 256 422
11:09 Футбол Захисник збірної ПАР загинув в ДТП 534
10:54 Бокс Закривавлений Хьюї Ф'юрі переміг Ваха рішенням суддів 948
10:38 Блог 16 років тому Андрій Шевченко отримав Золотий м'яч 270
10:38 Футбол Матч Інгулець - Шахтар не відбудеться 1242
10:25 Баскетбол Лень дебютував у складі Торонто 630
10:10 Футбол Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті 0:0. Огляд матчу 627
09:55 ММА Фергюсон програв Олівейрі одноголосним рішенням суддів 793
09:40 Футбол Евертон - Челсі 1:0. Огляд матчу 795
09:24 ММА Фігейреду звів бій з Морено внічию та зберіг чемпіонський титул 644
09:10 Футбол Лаціо - Верона 1:2. Огляд матчу 797
08:54 Бокс Джошуа: Готовий провести бій з Ф'юрі 1603
08:40 Футбол Реал - Атлетіко 2:0. Огляд матчу 1124
08:24 Футбол Челсі програв Евертону у 12 турі АПЛ 941

Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону

Сьогодні 11:40 1037 0
З житла зникли дорогі годинники
Будинок чемпіона світу з футболу Россі обікрали під час його похорону
#Россі

Джерело - Главком.

Будинок колишнього футболіста збірної Італії Паоло Россі обікрали під час його похорону.

Про це повідомляє Football Italia.

Вдова гравця, повернувшись з траурного заходу в суботу, 12 грудня, виявила втрату особистих речей італійця, серед яких дорогі годинники. Поліція почала розслідування події.

Россі помер 9 грудня на 65-му році життя. Гравець виступав за італійські Ювентус, Комо, Віченцу, Перуджу, Мілан і Верону. Разом з клубом з Турина форвард двічі став чемпіоном країни, а також здобував Кубок кубків, Кубок європейських чемпіонів і Кубок Італії.

У 1980-му Паоло дискваліфікували на два роки за гру на тоталізаторі, але через місяць після закінчення терміну відсторонення він відправився на чемпіонат світу-1982. В останніх трьох матчах на мундіалі в Іспанії Россі забив шість м'ячів. Нападник приніс своїй команді титул, а також став найкращим бомбардиром і гравцем турніру. 

Коментарі ()