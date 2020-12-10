Помер легендарний італійський нападник Россі

Колишній футболіст збірної Італії Паоло Россі помер у віці 64 років. Причина смерті - рак легенів.

Повідомляє euronews.com.

Россі став одним з героїв чемпіонату світу 1982 року в Іспанії. У складі збірної Італії він завоював головний трофей і став кращим бомбардиром того турніру. У тому ж році він отримав Золотий м'яч як найкращий футболіст Європи, був визнаний найкращим футболістом року у світі за версією журналу World Soccer і футболістом року в Європі.

З Ювентусом нападник завоював Кубок європейських чемпіонів, Кубок володарів кубків, Суперкубок УЄФА, два скудетто і Кубок Італії.

Протягом кар'єри Россі виступав за італійські Ювентус, Комо, Віченцу, Мілан і Верону.