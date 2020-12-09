 Гомес: Я змінив менталітет тренерів Академії Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Гомес: Я змінив менталітет тренерів Академії Динамо

Сьогодні 17:55 1454 0
Фахівець згадав роки роботи у київському клубі
Гомес: Я змінив менталітет тренерів Академії Динамо
#Вісенте, #Динамо

Джерело - gazeta.ua.

Роки роботи тренера Вісенте Гомеса були успішними у київському Динамо.

Про це заявив сам фахівець.

"Для мене досвід роботи у Динамо був дуже багатим - перший досвід за межами Іспанії. В країні, з якою я не був знайомий. З іншого культурою, мовою. Думаю досвід був успішний, не тільки через перемоги в чемпіонатах, але і через виховання молодих футболістів. Я вважаю, що залишив певну ідею роботи, яка ґрунтується на розвитку гравця, з певним стилем і ідентичністю.

Що змінив у процесі формування гравців, методології роботи Академії Динамо? В першу чергу ми трохи змінили менталітет тренерів, які більше переживали за результат наступного матчу, на ідею навчання і розвитку гравців в середньостроковій і довгостроковій перспективі. Ми намагалися створити культуру навчання, в якій гравець думав про свої сильні і слабкі сторони та усвідомлював, що йому потрібно вдосконалюватися, щоб досягти свого максимального потенціалу. Крім того, індивідуально покращували футболіста в рамках команди. Гравці повинні були удосконалити багато концептів розуміння гри", - зазначив Гомес.

Раніше, стали відомі трансферні цілі Динамо.

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