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Стали відомі трансферні цілі Динамо

Сьогодні 15:55 3554 0
Динамо намагатиметься підсилити дві позиції
Стали відомі трансферні цілі Динамо
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо буде шукати підсилення на дві позиції в найближче трансферне вікно.

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Першочерговим завданням є придбання центрального нападника. Крім того, столичний клуб буде шукати нового вінгера.

За інформацією джерела, кандидат на цю позицію повинен бути інвертованим. Тобто, ведуча нога повинна бути протилежної флангу, на якому грає футболіст.

Відзначається, що саме по цій характеристиці головному тренеру команди Мірчі Луческу не підходить Карлос де Пена. Взимку кияни будуть шукати одного або двох вінгерів.

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