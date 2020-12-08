Чергова трагічна звістка надійшла з Аргентини

Пішов із життя колишній керманич збірної Аргентини Алехандро Себалья.

Про це повідомляє barcacentre.

Серце фахівця перестало битися на 67-му році життя.

Тренерська кар'єра аргентинця була недовгою, але доволі плідною. У 2009-му він очолив Естудіантес і того ж року здобув із левами Копа Лібертадорес. Пізніше команда з Ла-Плати тріумфувала в Апертурі-2010. У серпні 2011-го Сабелья очолив збірну Аргентини, з якою дійшов до фіналу Кубка світу-2014. Там альбіселесте програли німцям (0:1).

Нагадаємо, помер автор золотого голу збірної СРСР у фіналі Євро-1960.