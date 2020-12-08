Каштру: Результат 0:0 у Києві показав, що ми далеко не слабка команда

Завтра на Шахтар у матчі Ліги чемпіонів чекає дуже агресивний та інтенсивний Інтер.

Про це заявив наставник гірників Луїш Каштру.

"Граючи проти Лукаку і Мартінеса, проблеми є у кожної команди. Ми дуже довго будемо шукати команди, у яких не буде проблем проти такого сильного Інтера. Це навіть не проблема, а величезна кількість роботи, яка завтра має бути нашим захисникам. Я так само сконцентрований на нашій роботі в атаці, як і в обороні.

Після жеребкування журналісти говорили, що ми не доберемося до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів у такій групі. Але нам все-таки ще належить останній матч, ми боремося за прохід далі. Це все завдяки фантастичній самовіддачі і роботі моїх гравців.

Атака в особі Лукаку і Мартінеса цікавить мене так само як і наша атака. Ми будували гру, не розраховуючи тільки на оборону. Як півфінал ЛЄ, так і матч в Києві будуть абсолютно відрізнятися від завтрашньої зустрічі. На нас чекає дуже агресивний та інтенсивний Інтер, який буде намагатися дістатися до наших воріт. Ми теж будемо це робити зі свого боку. Буде інтенсивна, складна гра, але ми готові до цього. Результат 0:0 в Києві показав, що ми далеко не слабка команда", - зазначив Каштру.