Маліновський відправився з Аталантою на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відправився з командою на матч проти Аякса.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Зустріч 6-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 9 грудня в Амстердамі.
📋 Questi i 23 nerazzurri che partiranno per Amsterdam!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) December 8, 2020
✈️ Our travelling squad for #AjaxAtalanta!#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/So4o1Q7qmA
Аталанта і Аякс займають друге і третє місця в групі і в очному матчі визначать учасника плей-оф ЛЧ. Аталанті достатньо нічиї, щоб вийти до 1/8 фіналу турніру.
Раніше, Маліновський поборов COVID-19.