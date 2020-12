Маліновський відправився з Аталантою на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відправився з командою на матч проти Аякса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Зустріч 6-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 9 грудня в Амстердамі.

📋 Questi i 23 nerazzurri che partiranno per Amsterdam!

✈️ Our travelling squad for #AjaxAtalanta!#UCL #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/So4o1Q7qmA