Маліновський відправився з Аталантою на вирішальний матч Ліги чемпіонів

Італійському клубу важливо не програти в матчі в Нідерландах

Джерело - Чемпіон.

Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський відправився з командою на матч проти Аякса.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Зустріч 6-го туру Ліги чемпіонів відбудеться 9 грудня в Амстердамі.

Аталанта і Аякс займають друге і третє місця в групі і в очному матчі визначать учасника плей-оф ЛЧ. Аталанті достатньо нічиї, щоб вийти до 1/8 фіналу турніру.

Раніше, Маліновський поборов COVID-19.