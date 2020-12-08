Решко: Динамо не варто навіть думати про нічию з Ференцварошем

Динамо у матчі проти Ференцвароша потрібно налаштовуватися тільки на перемогу.

Про це розповів легенда київського клубу Стефан Решко.

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"Динамівців влаштує навіть нічийний підсумок - 0:0 або 1:1, але про це не варто навіть думати. Інакше тоді неприємностей не уникнути. Потрібно налаштовуватися тільки на перемогу, тим більше, що, на мій погляд, кияни сильніші за угорського чемпіона, як індивідуально, так і командою. Тільки необхідно зіграти, як кажуть, через не можу, як ми тоді в Базелі. До того ж перевага динамівців також в міжнародному досвіді, адже вони постійно виступають в єврокубках, за збірну України. Повірте, це дуже важливо", - сказав Решко.