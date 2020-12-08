 Решко: Динамо не варто навіть думати про нічию з Ференцварошем | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна України отримала суперників у кваліфікації ЧС-2022
Вчора 19:51 5196 1
Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів
Сьогодні 10:09 467
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Сьогодні 08:59 1575
Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:00 6722
Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:30 751
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція
Вчора 21:55 6093
Шевченко: Ми потрапили до дуже серйозної групи
Вчора 21:39 1468
Федерація баскетболу України з 23 грудня призупиняє Суперлігу
Вчора 20:08 701
Жеребкування кваліфікації чемпіонату світу-2022: Як це було
Вчора 19:47 10801
Ребров: Динамо змінилося з приходом Луческу
Вчора 19:38 1054
Блоги
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО Адміністратор Чемпіона
Сьогодні 09:31 4113
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:59 1537
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
Вчора 21:18 719
Динамо – Ференцварош. Финал года
Динамо – Ференцварош. Финал года Дима Копий
Вчора 20:22 911
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру
УЄФА опублікував логотип новоствореного турніру Valeriy Ruchka
Вчора 18:10 1866
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією
Голкіпер збірної Казахстану жорстким матом коментувала свої 12 пропущених голи в матчі з Францією Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:55 963
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів
4 роки тому Динамо поставило на коліна Бешикташ в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
06.12.2020 18:16 540
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил
Відео дня! Українські спортсмени привітали військових із Днем Збройних сил Valeriy Ruchka
06.12.2020 15:24 610
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя
Нещерет прокоментував своє вилучення у матчі проти Маріуполя Valeriy Ruchka
06.12.2020 14:33 3578
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом
Ті самі 100 причин для нового контракту Реала із Серхіо Рамосом Valeriy Ruchka
05.12.2020 17:00 649
100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою
100 причин для контракту з Рамосом: Marca вийшла ефектною обкладинкою Valeriy Ruchka
05.12.2020 16:14 665
Зінченко потролив свою дружину через відомий телепроєкт
Зінченко потролив свою дружину через відомий телепроєкт Valeriy Ruchka
05.12.2020 15:24 1321
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом
Перший канадський хокеїст в історії УХЛ відзначився дебютним голом Valeriy Ruchka
05.12.2020 14:32 666
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон
Террі Фокс: історія людини, яка пробігла смертельний марафон Valeriy Ruchka
05.12.2020 12:32 2630
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років
35 світових рекордів і прокляття Олімпіад: Легендарний стрибок Бубки, який змогли перевершити через 26 років Андрій Твердохліб
04.12.2020 23:59 741
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
10:22 Баскетбол Лень обрав ігровий номер у Торонто 16
10:09 Футбол Динамо Київ - Ференцварош: відео голів і огляд матчів 467
10:00 Футбол Два основних півзахисника Інтера можуть пропустити матч з Шахтарем 365
09:46 Футбол Райола: Погба може повернутися в Ювентус 217
09:34 Футбол У Ворсклі відреагували на проблеми із фінансуванням 473
09:31 Блог Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО 4130
09:17 Футбол Решко: Динамо не варто навіть думати про нічию з Ференцварошем 475
08:59 Блог Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників 1575
08:58 Футбол Фіорентина - Дженоа 1:1. Огляд матчу 300
08:46 Футбол Павелко оцінив відбіркову групу України у кваліфікації до ЧС-2022 860
08:27 Футбол Лейпциг прийме Манчестер Юнайтед, Барселона зіграє з Ювентусом. Матчі 6 туру Ліги чемпіонів 208
08:13 Футбол Вербич: Луческу налаштовує Динамо на Ференцварош, як на фінал 601
08:00 Футбол Динамо Київ - Ференцварош: де дивитися матч Ліги чемпіонів 6722
07:30 Футбол Інтер – Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів 751
00:03 Пряма трансляція Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 1873
7 Грудня 2020
23:54 Футбол Ейбар та Валенсія не виявили сильнішого у 12 турі Ла-Ліги 2712
23:52 Футбол Брайтон програв Саутгемптону у 11 турі АПЛ 2684
23:45 Футбол Фіорентина уникнула поразки від Дженоа у 10 турі Серії А 2643
23:36 Пряма трансляція Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE 938
23:24 Футбол Гоффенгайм переграв Аугсбург у 10 турі Бундесліги 2742
23:10 Баскетбол Setanta Sports Ukraine транслюватиме в Україні матчі Євроліги 3149
22:55 Футбол Балотеллі підписав контракт з клубом Серії B 2807
22:41 Баскетбол НБА виділить кожному клубу по 30 мільйонів доларів 2640
22:25 Хокей. УХЛ Маріуполь підписав російського форварда 2958
22:10 Футбол Шовковський: Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи 2799

Решко: Динамо не варто навіть думати про нічию з Ференцварошем

Сьогодні 09:17 475 0
Стефан Решко прокоментував матч Динамо - Ференцварош
Решко: Динамо не варто навіть думати про нічию з Ференцварошем
#Динамо, #Ференцварош

Джерело - zbirna.com.

Динамо у матчі проти Ференцвароша потрібно налаштовуватися тільки на перемогу.

Про це розповів легенда київського клубу Стефан Решко.

Актуально: Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція

"Динамівців влаштує навіть нічийний підсумок - 0:0 або 1:1, але про це не варто навіть думати. Інакше тоді неприємностей не уникнути. Потрібно налаштовуватися тільки на перемогу, тим більше, що, на мій погляд, кияни сильніші за угорського чемпіона, як індивідуально, так і командою. Тільки необхідно зіграти, як кажуть, через не можу, як ми тоді в Базелі. До того ж перевага динамівців також в міжнародному досвіді, адже вони постійно виступають в єврокубках, за збірну України. Повірте, це дуже важливо", - сказав Решко.

Коментарі ()