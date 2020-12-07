Шовковський: Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи

Збірну України у кваліфікації ЧС-2022 очікують дуже цікаві матчі.

Про це заявив асистент головного тренера національної збірної України Олександр Шовковський.

"Цікаво буде зіграти проти чинних чемпіонів світу. Ми можемо вважати Францію фаворитом нашої групи. Загалом у ній підібралися цікаві команди. Фінляндія та Боснія і Герцеговина останнім часом демонструють упевнену гру, розвиваються, піднімаються, так само, як і збірна України. Тож на нас очікують цікаві матчі. Щодо Казахстану, то ця команда може піднести сюрприз.

Якщо ми хочемо потрапити на чемпіонат світу, а ми хочемо, то треба виходити, демонструвати рівень гри, до якого ми прагнемо, і перемагати", - заявив Шовковський.