Селезньов: Це знущання над футболістами

Джерело - ТК Футбол.
Погодні умови, в яких довелося проводити поєдинок 12-го туру УПЛ Колос - Олександрія (1:1), є антифутболом.
Про це заявив нападник ковалівської команди Євген Селезньов.
"Ну як можна грати? Я не знаю, це знущання з футболістів. Мінусова температура, а ми виходимо. Ну що це за футбол? Це антифутбол.
Чи готовий був Паньків до мого удару з пенальті? Напевно, все голкіпери готові. Як я б'ю? По воротах", - сказав Селезньов.
Відзначимо, що після зіграних 12 матчів Колос розташувався на шостому рядку турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.