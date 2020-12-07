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Селезньов: Це знущання над футболістами

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Форвард Колоса – про погані погодні умови
Селезньов: Це знущання над футболістами
#Селезньов, #Колос, #Олександрія

Джерело - ТК Футбол.

Погодні умови, в яких довелося проводити поєдинок 12-го туру УПЛ Колос - Олександрія (1:1), є антифутболом.

Про це заявив нападник ковалівської команди Євген Селезньов.

"Ну як можна грати? Я не знаю, це знущання з футболістів. Мінусова температура, а ми виходимо. Ну що це за футбол? Це антифутбол.

Чи готовий був Паньків до мого удару з пенальті? Напевно, все голкіпери готові. Як я б'ю? По воротах", - сказав Селезньов.

Відзначимо, що після зіграних 12 матчів Колос розташувався на шостому рядку турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.

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