Селезньов: Це знущання над футболістами

Погодні умови, в яких довелося проводити поєдинок 12-го туру УПЛ Колос - Олександрія (1:1), є антифутболом.

Про це заявив нападник ковалівської команди Євген Селезньов.

"Ну як можна грати? Я не знаю, це знущання з футболістів. Мінусова температура, а ми виходимо. Ну що це за футбол? Це антифутбол.

Чи готовий був Паньків до мого удару з пенальті? Напевно, все голкіпери готові. Як я б'ю? По воротах", - сказав Селезньов.