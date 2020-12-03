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Маркевич: Динамо необхідно підписати декількох досвідчених гравців

Сьогодні 20:46 448 0
Мирон Маркевич прокоментував матч Ювентус - Динамо
Маркевич: Динамо необхідно підписати декількох досвідчених гравців
#Маркевич, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Динамо у зимове трансферне вікно потрібно підсилитися досвідченими футболістами.

Про це розповів екстренер Металіста та Дніпра Мирон Маркевич.

"3:0 – це очікуваний результат, який говорить за себе. Зараз ми маємо такий рівень. Можливо, якби забив Циганков, все було б по-іншому. Потрібно, щоб молодь набиралася досвіду і далі посилити команду, щоб хоч якісь очки відбирати у грандів. Ювентус і Динамо – дві різні команди. У киян багато молоді. У колективів різний клас – нічого говорити.

Вважаю, що суддівство матчу з Ювентусом мало б бути кращим. У моменті з Вербичем можна було вказувати "на точку". Переглянути момент із голом Роналду теж могли б – провести лінію.

Важко виділити когось із гравців киян... Всі зіграли на своєму рівні. Сподіваємось, що команда буде додавати. Грати проти футболістів такого рівня – непросто. Думаю, наступного року у динамівців це вийде краще. Зіграти по два матчі з Барселоною і Ювентусом – величезний досвід.

Щодо тактики у матчі з Ференцварошем... У Динамо брак із нападниками, тому потрібно будувати гру на контратаках. Сподіваємось, що все вийде у киян. А зимою потрібно підписати кількох досвідчених гравців. Біля них і молодь швидше буде зростати. Без цього результатів не буде", – сказав Маркевич.

Нагадаємо, Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів.

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