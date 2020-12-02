Ювентус розгромив Динамо у Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі Ліги чемпіонів Ювентус вдома обіграв Динамо.
Матч завершився з рахунком 3:0 на користь італійського клубу.
Рахунок у матчі був відкритий на 21-й хвилині, коли навіс Сандро у штрафній киян замкнув Федеріко К’єза.
У другій половині гри перевагу Ювентуса подвоїв Кріштіану Роналду, який був першим на добиванні після удару Марати. Розгромним рахунок зробив Альваро Мората - іспанець отримав м'яч в районі одинадцятиметрової позначки та спокійно пробив Бущана.
Ліга чемпіонів
Група G, 5 тур
02 грудня
Ювентус – Динамо 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 21 К’єза, 2:0 – 57 Роналду, 3:0 – 66 Мората