Визначено найкращих гравців Динамо у матчі з Ювентусом

Джерело - zbirna.com.
Найкориснішими гравцями Динамо в матчі з Ювентусом (0:3) стали захисники Віталій Миколенко та Денис Попов.
Про це повідомляє InStat.
Рейтинг ефективності їхньої гри склав 276 балів. Миколенко став найкращим серед киян за кількістю виграних єдиноборств (сім), а Попов - за кількістю перехоплень (10).
У трійку найкращих футболістів Динамо також увійшов Микола Шапаренко (263 бали). Найкорисніший гравець поєдинку - півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза (395 балів), який взяв участь у всіх трьох забитих м'ячах.