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Визначено найкращих гравців Динамо у матчі з Ювентусом

Сьогодні 10:25 545 0
Миколенко і Попов отримали по 276 балів
Визначено найкращих гравців Динамо у матчі з Ювентусом
#Миколенко, #Ювентус, #Динамо

Джерело - zbirna.com.

Найкориснішими гравцями Динамо в матчі з Ювентусом (0:3) стали захисники Віталій Миколенко та Денис Попов.

Про це повідомляє InStat.

Рейтинг ефективності їхньої гри склав 276 балів. Миколенко став найкращим серед киян за кількістю виграних єдиноборств (сім), а Попов - за кількістю перехоплень (10).

У трійку найкращих футболістів Динамо також увійшов Микола Шапаренко (263 бали). Найкорисніший гравець поєдинку - півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза (395 балів), який взяв участь у всіх трьох забитих м'ячах.

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