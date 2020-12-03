Визначено найкращих гравців Динамо у матчі з Ювентусом

Миколенко і Попов отримали по 276 балів

Найкориснішими гравцями Динамо в матчі з Ювентусом (0:3) стали захисники Віталій Миколенко та Денис Попов.

Про це повідомляє InStat.

Рейтинг ефективності їхньої гри склав 276 балів. Миколенко став найкращим серед киян за кількістю виграних єдиноборств (сім), а Попов - за кількістю перехоплень (10).

У трійку найкращих футболістів Динамо також увійшов Микола Шапаренко (263 бали). Найкорисніший гравець поєдинку - півзахисник Ювентуса Федеріко К'єза (395 балів), який взяв участь у всіх трьох забитих м'ячах.