Луческу вказав на важливість Роналду для Ювентуса

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду своєю присутність "запалює" усю команду.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

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"Роналду дуже важливий для туринців, його присутність "запалює" усю команду. Він харизматичний, має дуже великий досвід, його поважають, як Ібрагімовича у Мілані, Мессі у Барселоні чи Левандовський у Баварії. Це той гравець, який не може не брати участь у грі команди. Повторюся, він дуже важливий для Ювентуса. Завдяки тому, що Роналду робить на полі, уся команда відчуває себе впевненіше", - відзначив Луческу.