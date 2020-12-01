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Луческу вказав на важливість Роналду для Ювентуса

Вчора 23:41 253 0
Мірча Луческу прокоментував важливість Кріштіану Роналду
Луческу вказав на важливість Роналду для Ювентуса
#Динамо, #Ювентус, #Луческу, #Роналду

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду своєю присутність "запалює" усю команду.

Про це розповів головний тренер Динамо Мірча Луческу.

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"Роналду дуже важливий для туринців, його присутність "запалює" усю команду. Він харизматичний, має дуже великий досвід, його поважають, як Ібрагімовича у Мілані, Мессі у Барселоні чи Левандовський у Баварії. Це той гравець, який не може не брати участь у грі команди. Повторюся, він дуже важливий для Ювентуса. Завдяки тому, що Роналду робить на полі, уся команда відчуває себе впевненіше", - відзначив Луческу.

Нагадаємо, К'єлліні пропустить матч з Динамо.

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