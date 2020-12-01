К'єлліні пропустить матч з Динамо

Капітан Ювентуса пропустить матч з Динамо

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні не зможе вийти на поле у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Про це повідомляє Goal.

Актуально: Ювентус – Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів

36-річний оборонець, який тільки-но відновився після травми задньої поверхні стегна, не зміг продовжити тренування напередодні поєдинку з командою Луческу. Капітан "Старої синьйори" відчув дискомфорт під час роботи з м'ячем – у нього виникли проблеми з м'язами лівого стегна.

К'єлліні в сезоні-2020/21 встиг провести за Ювентус всього 4 матчі – два в Серії А і два у Лізі чемпіонів.