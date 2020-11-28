Кубок аргентинської ліги перейменували на честь Марадони

Учасниками нового змагання стануть 24 команди

Організатори кубка аргентинської ліги прийняли рішення перейменувати назву турніру на честь легендарного форварда Дієго Марадони, який помер 25 листопада.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У 2020 році в Аргентині вперше організували кубок аргентинської ліги. Він був заснований через затримку сезону через коронавірус. Учасниками нового змагання стануть 24 команди, які поділять на чотири групи.

Після смерті Дієго Марадони організатори турніру перейменували турнір в Copa Diago Armando Maradona.