Помер легендарний Марадона

Вічна пам'ять легендарному футболісту

Джерело - Чемпіон.

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона помер у віці 60 років.

Про це повідомляє Clarin.

Ексгравець Наполі і збірної Аргентини помер через зупинку серця.

11 листопада Марадона був виписаний з лікарні. Ексфутболіст переніс операцію через субдуральну гематому.

Останній раз Дієго бачили на публіці 30 жовтня на матчі 1-го туру чемпіонату Аргентини. Перед матчем йому вручили пам'ятну дошку. Дієго не залишився спостерігати за грою, пославшись на погане самопочуття. Пізніше повідомлялося, що він був доставлений в клініку Іпенса в Ла-Платі, приблизно в годині їзди від Буенос-Айреса.