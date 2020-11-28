Дев’ять гравців Дніпра-1 пропустять матч з Шахтарем

Дев'ять гравців Дніпра-1 не зможуть зіграти проти Шахтаря в 11 турі УПЛ.

Про це розповів головний тренер команди з Дніпра Ігор Йовичевич.

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"Кожен матч для нас, як фінал. До 12 грудня залишилося 4 матчі – це 4 фінали. При цьому не треба зазирати наперед, ми живемо сьогоденням. В одному матчі все можливо. Це довів той же Шахтар у зустрічі з Реалом. У нас не буде 9-ти футболістів: дискваліфіковані Назаренко та Хобленко, травмовані або лише відновилися після хвороби Дуглас, Батагов, Вакулко, Адамюк, Кравченко, не гратимуть орендовані у Шахтаря Ігнатенко та Піхальонок, які стали дуже важливими для нашої структури. Але всі здорові віддадуть всі сили. М’яч круглий, і ніколи не знаєш, що може трапитися. Поки м’яч котиться, шанс є у будь-якому матчі. І я вірю в нашу команду!", - відзначив Йовичевич.