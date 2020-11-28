Дніпро-1 прийме Шахтар, Динамо зіграє з Ворсклою: Де дивитися матчі УПЛ

У суботу буде зіграно три матчі в УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 листопада, відбудуться матчі 11 туру української Прем’єр-ліги.

Розпочнеться тур у суботу матчем Олександрія – Рух. Гра розпочнеться о 14:00. Пряма трансляція відбудеться на телеканалі Футбол 2.

Динамо у Києві на НСК Олімпійському прийме Ворсклу. Початок о 17:00. Пряма трансляція матчу буде на телеканалі 2+2, а також на Youtube-каналі Football Hub.

У центральному матчі туру Дніпро-1 на Дніпро Арені зіграє з Шахтарем. Початок о 19:30. Гру можна буде переглянути на телеканалі УНІАН та на Youtube-каналі Football Hub.