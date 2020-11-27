ФІФА затвердила склад кошиків для жеребкування відбору на ЧС-2022

Збірна України опинилася у другому кошику

У понеділок, 7 грудня, в Цюріху відбудеться жеребкування відбіркового етапу на чемпіонат світу 2022 в Катарі.

Про це повідомляє пресслужба ФІФА.

ФІФА опублікувала оновлений рейтинг, за яким якраз і буде проводитися жеребкування кваліфікації.

Збірна України, яка займає 16 місце в європейській зоні, буде у другому кошику.

Склади кошиків:

Кошик 1: Бельгія, Франція, Англія, Португалія, Іспанія, Хорватія, Італія, Німеччина, Данія, Нідерланди

Кошик 2: Швейцарія, Польща, Швеція, Уельс, Україна, Австрія, Словаччина, Сербія, Туреччина, Румунія

Кошик 3: Росія, Ірландія, Північна Ірландія, Норвегія, Угорщина, Ісландія, Шотландія, Чехія, Фінляндія, Греція

Кошик 4: Боснія, Словенія, Чорногорія, Північна Македонія, Болгарія, Албанія, Грузія, Ізраїль, Білорусь, Люксембург

Кошик 5: Кіпр, Вірменія, Фарерські острови, Естонія, Азербайджан, Казахстан, Косово, Литва, Латвія, Андорра

Кошик 6: Молдова, Мальта, Ліхтенштейн, Гібралтар, Сан-Марино