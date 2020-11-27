Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА

Збірна України займає 24-е місце

Джерело - УАФ.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України після листопадових матчів проти Польщі (0:2) та Німеччини (1:3) опустилася на одну позицію і з 1528 балами займає 24 місце.

Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Рейтинг ФІФА станом на 26 листопада:

1. Бельгія — 1780

2. Франція — 1755

3. Бразилія — 1743

4. Англія — 1670

5. Португалія — 1662

6. Іспанія — 1645

7. Аргентина — 1642

8. Уругвай — 1639

9. Мексика — 1632

10. Італія — 1625

…

24. УКРАЇНА — 1528

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.