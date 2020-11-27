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Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА

Сьогодні 12:44 389 0
Збірна України займає 24-е місце
Збірна України втратила одну позицію у рейтингу ФІФА
#Україна, #ФІФА

Джерело - УАФ.

ФІФА оновила рейтинг збірних, в якому національна команда України займає 24 місце.

Про це повідомляє УАФ.

Збірна України після листопадових матчів проти Польщі (0:2) та Німеччини (1:3) опустилася на одну позицію і з 1528 балами займає 24 місце.

Серед представників УЄФА наша національна команда 16-а.

Рейтинг ФІФА станом на 26 листопада:

1. Бельгія — 1780
2. Франція — 1755
3. Бразилія — 1743
4. Англія — 1670
5. Португалія — 1662
6. Іспанія — 1645
7. Аргентина — 1642
8. Уругвай — 1639
9. Мексика — 1632
10. Італія — 1625
24. УКРАЇНА — 1528

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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