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Тренер Гента відреагував на фактичний виліт команди з Ліги Європи

Сьогодні 12:16 944 0
Вім Де Декер прокоментував поразку у Лізі Європи
Тренер Гента відреагував на фактичний виліт команди з Ліги Європи
#Гент

Джерело - football24.ua.

Наставник Гента Вім Де Декер назвав єдине завдання команди у Лізі Європи.

Про це розповів сам бельгійський спеціаліст.

"Я дуже задоволений ставленням своїх гравців. Звичайно, я також розчарований, адже ми заслуговували більшого.

Єдине, чого нам не вистачило у цьому поєдинку, – це точності і впевненості перед воротами. Тепер нам потрібно зосередитися на інших змаганнях, а в Лізі Європи нам залишається не фінішувати з нулем очок", – розповів Де Декер.

Нагадаємо, Гент програв Црвені Звезді та втратив усі шанси на плей-оф Ліги Європи.

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