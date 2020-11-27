Тренер Гента відреагував на фактичний виліт команди з Ліги Європи

Наставник Гента Вім Де Декер назвав єдине завдання команди у Лізі Європи.

Про це розповів сам бельгійський спеціаліст.

"Я дуже задоволений ставленням своїх гравців. Звичайно, я також розчарований, адже ми заслуговували більшого.

Єдине, чого нам не вистачило у цьому поєдинку, – це точності і впевненості перед воротами. Тепер нам потрібно зосередитися на інших змаганнях, а в Лізі Європи нам залишається не фінішувати з нулем очок", – розповів Де Декер.