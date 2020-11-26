Асистент Шевченка відреагував на технічну поразку збірної України

Збірна України не заслуговувала на технічну поразку у матч проти Швейцарії.

Про це розповів Андреа Малдера, асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Ми боролися, виграли два матчі і готові були до гри. Збірна України не заслуговує покарання, нашої провини немає. Ми заслуговуємо на повагу. Продовжуємо свій шлях і повернемося сильніше", - розповів Малдера.