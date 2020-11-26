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Асистент Шевченка відреагував на технічну поразку збірної України

Сьогодні 15:25 918 0
Андреа Малдера прокоментував рішення УЄФА
Асистент Шевченка відреагував на технічну поразку збірної України
#Україна, #Швейцарія, #Ліга націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна України не заслуговувала на технічну поразку у матч проти Швейцарії.

Про це розповів Андреа Малдера, асистент головного тренера збірної України Андрія Шевченка.

"Ми боролися, виграли два матчі і готові були до гри. Збірна України не заслуговує покарання, нашої провини немає. Ми заслуговуємо на повагу. Продовжуємо свій шлях і повернемося сильніше", - розповів Малдера.

 
 
 
 
 
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Публикация от Andrea Maldera (@malderaandrea)

Нагадаємо, Україні присудили технічну поразку за матч зі Швейцарією.

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