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Журналісти розшифрували розмову Кумана з Луческу

Сьогодні 10:45 1111 0
Іспанські ЗМІ опублікували розшифровку розмови Мірчі Луческу з Рональдом Куманом.
Журналісти розшифрували розмову Кумана з Луческу
#Луческу, #Куман, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Перед матчем Динамо – Барселона тренер киян Мірча Луческу перекинувся кількома словами з наставником іспанців Рональдом Куманом.

Про це повідомляє Marca.

Луческу: Я дивився ваш матч проти Атлетіко. Барселона провела хорошу гру. У першому таймі був гарний футбол.

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Куман: Ця команда сильна в обороні. Вони добре захищаються.

Луческу: Але ви теж мали шанси забити.

Куман: Так. Крім того, нам не пощастило з травмами. Ансу Фаті не буде 3 місяці, Серхі Роберто – 2. Піке може пропустити 4-5 місяців. Але ви знаєте, як це. У вас такі ж самі проблеми. Це божевілля

Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.

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