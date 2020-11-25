Журналісти розшифрували розмову Кумана з Луческу

Іспанські ЗМІ опублікували розшифровку розмови Мірчі Луческу з Рональдом Куманом.

Перед матчем Динамо – Барселона тренер киян Мірча Луческу перекинувся кількома словами з наставником іспанців Рональдом Куманом.

Про це повідомляє Marca.

Луческу: Я дивився ваш матч проти Атлетіко. Барселона провела хорошу гру. У першому таймі був гарний футбол.

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Куман: Ця команда сильна в обороні. Вони добре захищаються.

Луческу: Але ви теж мали шанси забити.

Куман: Так. Крім того, нам не пощастило з травмами. Ансу Фаті не буде 3 місяці, Серхі Роберто – 2. Піке може пропустити 4-5 місяців. Але ви знаєте, як це. У вас такі ж самі проблеми. Це божевілля

Нагадаємо, Барселона розгромила Динамо у 4 турі Ліги чемпіонів.