Куман: У матчі з Динамо є шанс оформити путівку в плей-оф Ліги чемпіонів

У матчі четвертого туру групового етапу Ліги чемпіонів гравці Динамо можуть створити проблеми Барселоні.

Про це заявив головний тренер каталонців Рональд Куман.

"Перший матч з Динамо видався складним для нас, незважаючи на всі втрати суперника. Ми добре почали, але потім здали. Не реалізували свої моменти на старті, а потім ледь не поплатилися за це. Завтра є шанс оформити путівку в плей-оф Ліги чемпіонів. Потрібно цим скористатися. Якщо ми не зробимо висновків, ця команда може знову створити нам проблеми. Динамо - дуже хороший суперник. Треба належним чином підготуватися, щоб обіграти українців. Вони відмінно проявили себе в Барселоні. Можливо, команда ослаблена втратами гравців, але головне - інтенсивність. З таким рівнем інтенсивності знову може вийти бій.

До кінця року у нас ще сім матчів, на які я дивлюся оптимістично. Ситуація в клубі складна, але я задоволений самовіддачею гравців. Незадоволений тільки кількістю очок. Ми більше атакуємо, ніж суперники. Не можу сказати, що Барселона дуже багато пропускає. Не можу сказати, що команда слабка. У першому матчі з Динамо були проблеми в обороні, але над цим має працювати вся команда, а не тільки задня лінія", - зазначив Куман.