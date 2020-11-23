Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо

Джерело - sport.ua.
Хороша ситуація в групі Ліги чемпіонів дозволила Барселоні провести ротацію перед матчем із Динамо.
Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.
"Вирішили не брати на гру Мессі і де Йонга. Ситуація в групі хороша, тому вони можуть відпочити. Вони зіграли багато матчів, майже всі в цьому сезоні, тому потрібно захищати футболістів при такому неймовірному календарі".
Гравці постійно отримують травми. Сержі Роберто, Ансу Фаті... ФІФА і УЄФА потрібно було б задуматися про календар.
Ми не можемо бути задоволеними ситуацією в чемпіонаті, але в Лізі чемпіонів близькі до виходу з групи. Потрібно зробити це завтра", - розповів Куман.
Нагадаємо, Мессі пропустить матч з Динамо у Лізі чемпіонів.