Куман пояснив відсутність Мессі на матч з Динамо

Хороша ситуація в групі Ліги чемпіонів дозволила Барселоні провести ротацію перед матчем із Динамо.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

"Вирішили не брати на гру Мессі і де Йонга. Ситуація в групі хороша, тому вони можуть відпочити. Вони зіграли багато матчів, майже всі в цьому сезоні, тому потрібно захищати футболістів при такому неймовірному календарі".

Гравці постійно отримують травми. Сержі Роберто, Ансу Фаті... ФІФА і УЄФА потрібно було б задуматися про календар.

Ми не можемо бути задоволеними ситуацією в чемпіонаті, але в Лізі чемпіонів близькі до виходу з групи. Потрібно зробити це завтра", - розповів Куман.