Шевченко претендує на звання найкращого гравця століття

Церемонія вручення цінних нагород відбудеться 27 грудня 2020 року

Рада по спорту Дубая і премія Globe Soccer Awards, організовуючи щорічну Міжнародну спортивну конференцію в Дубаї, доповнили спеціальним випуском премії Dubai Globe Soccer Awards в готелі Armanі.

Про це повідомляє The Sport Journal.

У світлі глобального впливу пандемії коронавірусу в цьому році Dubai Globe Soccer Awards буде спеціальним випуском, в якому будуть представлені кращі таланти 2020 року, а також легендарні гравці, клуби і агенти останніх 20 років. Вперше чотири нагороди будуть присвячені цілому проміжку часу з 2001 по 2020 рік, в унікальній серії, присвяченій кращим подій століття.

Одним з номінантів на премію гравець століття є колишній нападник Динамо, Мілана і Челсі Андрій Шевченко, який зараз очолює рідну збірну України.

Крім українця на нагороду претендують такі зірки світового футболу, як Андреа Пірло, Андрес Іньєста, Арьєн Роббен, Кріштіану Роналду, Девід Бекхем, Фабіо Каннаваро, Франческо Тотті, Френк Лемпард, Джанлуїджі Буффон, Ікер Касільяс, Кака, Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі, Лука Модрич, Луїс Фігу, Мохамед Салах, Неймар, Філіп Лам, Роберт Левандовський, Роналдіньйо, Роналдо, Серхіо Рамос, Стівен Джеррард, Хаві, Зінедін Зідан, Златан Ібрагімович.

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Нагадаємо, Шевченко є наймолодшим тренером на Євро-2020.