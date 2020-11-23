Шевченко: Краще б я вже перехворів коронавірусом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, як йому вдається захиститися від коронавірусу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Я здав більше 50-ти тестів і я не знаю, перехворів я чи ні. Тест на антитіла я здавав. У мене їх немає. Я вже так думав, що краще було б уже перехворіти. Але я дуже акуратний.

Зараз я перебуваю вдома на самоізоляції, здав ще один негативний тест. Сподіваюся, скоро повернуся до дітей ", - сказав Шевченко.