Стало відомо, коли УЄФА почне розгляд справи по матчу Швейцарія - Україна

Справа про скасування матчу 6 туру Ліги націй стартує в середу, 25 листопада

Джерело - Чемпіон.

УЄФА розпочне слухання у справі про скасування матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна в середу, 25 листопада.

Про це повідомляє Профутбол Digital.

УЄФА скасував поєдинок Ліги націй Швейцарія - Україна через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка. Таке рішення прийняв головний санітарний лікар Люцерна.

Раніше, в УАФ повідомляли, що УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада.

Нагадаємо, від результату матчу залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.