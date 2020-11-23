 Стало відомо, коли УЄФА почне розгляд справи по матчу Швейцарія - Україна | Футбол | Champion.com.ua
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Стало відомо, коли УЄФА почне розгляд справи по матчу Швейцарія - Україна

Сьогодні 09:13 4777 0
Справа про скасування матчу 6 туру Ліги націй стартує в середу, 25 листопада
Стало відомо, коли УЄФА почне розгляд справи по матчу Швейцарія - Україна
#Україна, #Швейцарія

Джерело - Чемпіон.

УЄФА розпочне слухання у справі про скасування матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна в середу, 25 листопада.

Про це повідомляє Профутбол Digital.

УЄФА скасував поєдинок Ліги націй Швейцарія - Україна через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка. Таке рішення прийняв головний санітарний лікар Люцерна.

Раніше, в УАФ повідомляли, що УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада.

Нагадаємо, від результату матчу залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.

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