Стало відомо, коли УЄФА почне розгляд справи по матчу Швейцарія - Україна

Джерело - Чемпіон.
УЄФА розпочне слухання у справі про скасування матчу 6-го туру Ліги націй Швейцарія – Україна в середу, 25 листопада.
Про це повідомляє Профутбол Digital.
УЄФА скасував поєдинок Ліги націй Швейцарія - Україна через спалах коронавірусу в команді Андрія Шевченка. Таке рішення прийняв головний санітарний лікар Люцерна.
Раніше, в УАФ повідомляли, що УЄФА може визначити долю матчу Швейцарія – Україна 23 листопада.
Нагадаємо, від результату матчу залежить, яка зі збірних залишиться в Дивізіоні A Ліги націй.