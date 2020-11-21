Циганкова б давно вже продали, якби не пандемія, - агент

У київського Динамо були пропозиції щодо трансферу лідера команди Віктора Циганкова.

Про це розповів агент Дмитро Селюк.

"Циганкова б давно вже продали, якби не пандемія. Зараз складно продати кого-небудь, особливо за великі гроші. Якщо Болонья була готова купити Супрягу, то вже 100% купили б і Циганкова", - заявив агент.

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"Чи були пропозиції? Це ви запитайте у Суркіса, це ж не мій футболіст. Я не можу про це говорити, але я впевнений, що були. Навіть знаю, що були", - підсумував Селюк.