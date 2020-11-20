Лідер Динамо потрапив до ТОП-30 найдорожчих футболістів поза ТОП-5 ліг

Джерело - ua-football.com.
Вінгер київського Динамо та національної збірної України Віктор Циганков потрапив до ТОП-30 найдорожчих гравців світових ліг поза ТОП-5.
Про це повідомляє Transfermarkt.
Рейтинг найдорожчих футболістів поза ТОП-5 ліг:
1. Давид Нерес (Аякс) - 36 млн євро
2. Андре Онана (Аякс) - 36
3. Малком (Зеніт) - 30
4. Хесус Корона (Порту) - 30
5. Алекс Грімальдо (Бенфіка) - 28
6. Ніколас Тальяфіко (Аякс) - 28
7. Габріел Верон (Палмейрас) - 25
8. Домінік Собослаї (РБ Зальцбург) - 25
9. Доніелл Мален (ПСВ) - 25
10. Нікола Влашич (ЦСКА) – 25
…
27. Душан Тадич (Аякс) - 20
28. Віктор Циганков (Динамо) - 19
29. Оскар (Шанхай СІПГ) - 19
30. Паулінью (Гуанчжоу Евергранд) - 18,5
Нагадаємо, матч Динамо - Барселона відбудеться без глядачів.