 Лідер Динамо потрапив до ТОП-30 найдорожчих футболістів поза ТОП-5 ліг | Футбол | Champion.com.ua
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Лідер Динамо потрапив до ТОП-30 найдорожчих футболістів поза ТОП-5 ліг

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Циганков посів 28-е місце
Лідер Динамо потрапив до ТОП-30 найдорожчих футболістів поза ТОП-5 ліг
#Циганков, #Динамо

Джерело - ua-football.com.

Вінгер київського Динамо та національної збірної України Віктор Циганков потрапив до ТОП-30 найдорожчих гравців світових ліг поза ТОП-5.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Рейтинг найдорожчих футболістів поза ТОП-5 ліг:

1. Давид Нерес (Аякс) - 36 млн євро

2. Андре Онана (Аякс) - 36

3. Малком (Зеніт) - 30

4. Хесус Корона (Порту) - 30

5. Алекс Грімальдо (Бенфіка) - 28

6. Ніколас Тальяфіко (Аякс) - 28

7. Габріел Верон (Палмейрас) - 25

8. Домінік Собослаї (РБ Зальцбург) - 25

9. Доніелл Мален (ПСВ) - 25

10. Нікола Влашич (ЦСКА) – 25

27. Душан Тадич (Аякс) - 20

28. Віктор Циганков (Динамо) - 19

29. Оскар (Шанхай СІПГ) - 19

30. Паулінью (Гуанчжоу Евергранд) - 18,5

Нагадаємо, матч Динамо - Барселона відбудеться без глядачів.

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