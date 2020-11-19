Воробей: Тайсон займає місце молодих гравців Шахтаря

Шахтар має відпустити бразильського півзахисника Тайсона.

Про це розповів екснападник донецького клубу Андрій Воробей.

"У колективі завжди є молоді і старі. У Шахтарі теж зараз склалася така ситуація. Старші Тайсон, Марлос, Дентіньо тримають всіх інших бразильців в кулаці, а ті за ними тягнуться. Команда буде змінюватися, в Шахтарі починається зміна поколінь. Клубу буде важкувато в цьому плані.

Тайсона пора вже відпустити? Звичайно, час уже давно настав. Тайсон однозначно хоче піти - він показує це всім своїм виглядом. Часто чимось незадоволений, говорить про це в пресі. Якщо ви затягуєте з продажем футболіста, він пересиджує в клубі, це виливається в проблеми в колективі. Тайсон займає місце молодих гравців - того ж Соломона, Тете", - сказав Воробей.