Бразилець покине Шахтар в кінці сезону

У послугах вінгера Шахтаря Тайсона зацікавлені відразу три ТОП-клуби Італії.

Про це заявив агент ФІФА Руджеро Ласеренца.

"Він [Тайсон] гравець, який викликає інтереси багатьох клубів, як італійських, так і закордонних. В Італії піти в наступальну фазу переговорів можуть Рома, Наполі та Інтер", - зазначив Ласеренца.

Поточний контракт пов'язує Тайсона з гірниками до літа 2021 року. Минулий рік став успішним для вінгера - бразилець зізнавався найкращим гравцем чемпіонату 2019/20 в Favbet Лізі. Крім того, хавбек потрапив до збірної минулого сезону Ліги Європи.

Раніше Тайсона вже неодноразово пов'язували з можливим переїздом в італійську Серію А, також його хоче повернути бразильський Інтернасьонал. Сам гравець заявив, що покине Шахтар влітку і не буде продовжувати контракт.

Нагадаємо, у разі поразки від Динамо можуть звільнити наставника Шахтаря Луїша Каштру.