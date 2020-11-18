Дубль Івашка врятував від поразки Епіцентр у перенесеному матчі Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
Дубль Івашко врятував від поразки Епіцентр у перенесеному матчі Другої ліги
У перенесеному матчі 10-го туру групи А Другої ліги Епіцентр зіграв внічию з Буковиною.
На забиті два голи гостей у першому таймі після перерви Івашко відповів дублем.
Чемпіонат України - Друга ліга
Група А
10 тур, 18 листопада
Епіцентр - Буковина 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 1 Палагнюк, 0:2 - 18 Орловський (пен), 1:2 - 52 Івашко, 2:2 - 71 Івашко
Нагадаємо, Буковина на виїзді розгромила львівські Карпати у 11 турі Другої ліги.