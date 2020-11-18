Дубль Івашка врятував від поразки Епіцентр у перенесеному матчі Другої ліги

Дебютант ліги продовжує безпрограшну ходу

Джерело - Чемпіон.

Дубль Івашко врятував від поразки Епіцентр у перенесеному матчі Другої ліги

У перенесеному матчі 10-го туру групи А Другої ліги Епіцентр зіграв внічию з Буковиною.

На забиті два голи гостей у першому таймі після перерви Івашко відповів дублем.

Чемпіонат України - Друга ліга

Група А

10 тур, 18 листопада

Епіцентр - Буковина 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 1 Палагнюк, 0:2 - 18 Орловський (пен), 1:2 - 52 Івашко, 2:2 - 71 Івашко

Нагадаємо, Буковина на виїзді розгромила львівські Карпати у 11 турі Другої ліги.