Леоненко: Нам пощастило, що ми обіграли швейцарців у Львові

У матчі збірної України проти Швейцарії в останньому турі Ліги націй суперник буде грати першим номером.

Про це заявив колишній нападник збірної України Віктор Леоненко.

"Нам в якійсь мірі пощастило, що ми обіграли швейцарців у Львові, це визнавав і сам Шевченко. Потрібно вистояти і, звичайно, потрібна удача. Ми не вміємо грати першим номером з серйозними суперниками. А Швейцарія є серйозним суперником навіть і для іспанців, хоч вони і не забили два пенальті. Іспанці відігралися лише на 89-й хвилині.

Нам буде дуже непросто: півскладу основних гравців немає Ярмоленко, Циганков, Сидорчук. Вистояти, не без везіння - тільки так ми зможемо перемогти або взяти очки", - сказав Леоненко.