Динамо оштрафували за заблоковані проходи на стадіоні - сума склала 14 тисяч євро.

Джерело - УЄФА.

Динамо отримало штраф від УЄФА за порушення в організації матчу 1-го туру ЛЧ проти Ювентуса на НСК Олімпійському.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Кияни отримали штраф 5 тисяч євро за недотримання протиепідемічних правил вболівальниками, які були допущені на зустріч. Відзначається відсутність масок і порушення соціального дистанціювання.

Динамо оштрафували за заблоковані проходи на стадіоні - сума склала 14 тисяч євро.

Загальний штраф в 19 тисяч євро київський клуб повинен сплатити протягом 90 днів.

Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Миколенка.

Раніше повідомлялося, що капітан Ювентуса ризикує пропустити матч з Динамо.