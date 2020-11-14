Джерело - УЄФА.
Динамо отримало штраф від УЄФА за порушення в організації матчу 1-го туру ЛЧ проти Ювентуса на НСК Олімпійському.
Про це повідомляє пресслужба асоціації.
Кияни отримали штраф 5 тисяч євро за недотримання протиепідемічних правил вболівальниками, які були допущені на зустріч. Відзначається відсутність масок і порушення соціального дистанціювання.
Динамо оштрафували за заблоковані проходи на стадіоні - сума склала 14 тисяч євро.
Загальний штраф в 19 тисяч євро київський клуб повинен сплатити протягом 90 днів.
Нагадаємо, Динамо назвало ціну трансферу Миколенка.
Раніше повідомлялося, що капітан Ювентуса ризикує пропустити матч з Динамо.