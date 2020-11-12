Капітан Ювентуса ризикує пропустити матч з Динамо

Відновлення К'єлліні затягується

Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні може вибути на тривалий термін через травму.

Про це повідомляє Goal.

Футболіст отримав пошкодження задньої поверхні стегна в матчі Серії А проти Лаціо (1: 1). За інформацією джерела, К'єлліні повернеться в загальну групу тільки в середині грудня.

Таким чином, досвідчений захисник ризикує пропустити поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо, який відбудеться 2 грудня.

У поточному сезоні італієць зіграв лише чотири матчі за бьянконері у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий позбутися від нападника Кріштіану Роналду.