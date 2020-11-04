Головний тренер АЕКа не полетів з командою на матч із Зорі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер АЕКа Массімо Каррера пропустить матч своєї команди проти луганської Зорі в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє AMNA.
У фахівця напередодні піднялася температура і він відчув нездужання. Його стан не покращився до моменту, коли команді потрібно було летіти в Україну, і було прийнято рішення залишити тренера в Афінах.
Найближчим часом Каррера пройде ще одне тестування на коронавірус - попереднє, яке він робив разом з командою, дало негативний результат, а вже після цього Массімо відчув себе погано.
Нагадаємо, матч Зоря - АЕК відбудеться в четвер, 5 листопада, о 22:00.
Раніше, Чигринський потрапив до заявки АЕКа на матч проти Зорі.