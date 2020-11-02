Наставник Інгульця: Не можу сказати, що не пощастило

Інгульцю у матчі з луганською Зорею (1:1) у 8-му турі української Прем'єр-ліги дещо пощастило.

Про це заявив наставник команди з Петрового Сергій Лавриненко.

"Не можу сказати, що не пощастило, адже, щоб зіграти внічию з такою командою, повинна бути частка везіння.

Чи могли утримати переможний рахунок? В принципі, так, якби було більше вдачі. Але я не бачив усіх повторів: і пенальті, перебивання пенальті. Все-таки зараз складно судити, тому що я бачив з боку біля бровки поля. Думаю, VAR правильно розібрався, якщо так ситуація склалася", - сказав Лавриненко.