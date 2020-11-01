 Інгулець зіграв внічию із Зорею у 8 турі УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Усик переміг Чісору одностайним рішенням суддів
Сьогодні 02:04 6016
Інгулець зіграв внічию із Зорею у 8 турі УПЛ
Сьогодні 21:26 516
ФК Львів здобув першу перемогу за 8 турів УПЛ
Сьогодні 18:58 4988
Олександр Усик - Дерек Чісора: огляд бою
Сьогодні 16:54 12216
Минай та Рух не виявили сильнішого у 8 турі УПЛ
Сьогодні 15:51 1637
Стало відомо скільки Усик заробив за перемогу над Чісорою
Сьогодні 15:38 3730
Реал спробує влітку 2021 року купити в Шахтаря Додо
Сьогодні 12:41 771
Усик: Мій реальний тест у суперваговиках, собі поставлю трійку
Сьогодні 08:08 3620
Чісора: Я на сто відсотків виграв цей бій, зараз я спустошений
Сьогодні 06:39 6488
Усик - Чісора: Як це було
Сьогодні 02:00 35134
Блоги
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери
Як повернутися до тренувань після коронавірусу, та що слід слухати під час пробіжок - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Вчора 14:33 311
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА
Володарка Золотого м'яча освідчилася легенді жіночого НБА Valeriy Ruchka
Вчора 09:54 1052
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи
Марадоні - 60: еволюція та найкращі голи Valeriy Ruchka
30.10.2020 14:19 4816
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою
Золота колекція. Мохаммед Алі - Джордж Форман: Гуркіт в джунглях. Відео бою Valeriy Ruchka
30.10.2020 13:35 4122
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Андрій Твердохліб
30.10.2020 12:30 9968 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
21:51 Футбол ФК Львів – Ворскла 1:0. Огляд матчу 128
21:38 Футбол Леванте у більшості не зміг переграти Гранаду у 8 турі Ла-Ліги 168
21:26 Футбол Інгулець зіграв внічию із Зорею у 8 турі УПЛ 516
21:08 Футбол Сассуоло обіграло Наполі, Рома здолала Фіорентину. Результати матчів 6 туру Серії А 299
20:57 Футбол Герта зіграла внічию із Вольфсбургом у 6 турі Бундесліги 298
20:39 Футбол У Шапаренка, Цітаішвілі та Караваєва виявили коронавірус 989
20:24 Футбол Арсенал обіграв Манчестер Юнайтед у 7 турі АПЛ 523
20:13 Футбол Монако знищило Бордо, перемоги Монпельє та Ніцци. Результати матчів 9 туру Ліги 1 136
19:57 Футбол У Пластуна виявили коронавірус 583
19:43 Футбол ФК Львів – Ворскла 1:0. Відео голу 887
19:30 Баскетбол Київ-Баскет розібрався із Прометеєм у Суперлізі 580
19:07 Футбол Реал Сосьєдад обіграв Сельту та очолив Ла-Лігу 693
18:58 Футбол ФК Львів здобув першу перемогу за 8 турів УПЛ 4988
18:42 Бокс Гірн: Джошуа хоче битися з Усиком 1703
18:25 Футбол Баєр розібрався з Фрайбургом у 6 турі Бундесліги 691
18:10 Футбол Неймовірний камбек Лаціо у грі проти Торіно, розгромна перемога Ювентуса. Результати матчів 6 туру Серії А 524
17:56 Футбол Ньюкасл несподівано переміг Евертон у 7 турі АПЛ 940
17:42 Футбол Минай - Рух 0:0. Огляд матчу 848
17:29 Футбол Циганков перевершив досягнення Белькевича 1584
17:13 Баскетбол Дніпро розібрався з Одесою, Тернопіль переміг Запоріжжя. Результати матчів Суперліги 1027
16:58 Футбол Бетіс обіграв Ельче у 8 турі Ла-Ліги 933
16:54 Блог Олександр Усик - Дерек Чісора: огляд бою 12216
16:44 Футбол Ібрагімович знову побив рекорд Шевченка 2054
16:28 Хокей. УХЛ Кременчук обіграв Дніпро у 3 турі УХЛ 1368
16:15 Формула 1 Гамільтон виграв Гран-прі Емілії-Романьї 1358

Інгулець зіграв внічию із Зорею у 8 турі УПЛ

Сьогодні 21:26 516 0
Матч завершився внічию
Інгулець зіграв внічию із Зорею у 8 турі УПЛ
#Інгулець, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 8 турі УПЛ Інгулець вдома зіграв внічию із Зорею.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України – УПЛ
8 тур, 1 листопада

Інгулець – Зоря 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 64 Янаков, 1:1 – 75 Юрченко (пен)

Інгулець: Шуст – Балан, Ковальов, Семенко, Квасний – Лупашко (Кучеренко 24) – Козак, Запорожець, Бартуловіч, Коваленко (Янаков 46) – Мкомола (Сітчінава 65)

Зоря: Шевченко – Руфаті (Назарина 66), Вернидуб, Абу Ханна, Циганікс – Іванісеня – Кочергін, Хомченовський – Юрченко – Кабаєв (Саядманеш 81), Гладкий

Попередження: Семенко 27, Коваленко 45, Квасний 69, Кучеренко 73, Запорожець 80 – Іванісеня 63, Вернидуб 88.

Раніше, ФК Львів здобув першу перемогу за 8 турів УПЛ.

Коментарі ()