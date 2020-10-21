Каштру: Шахтар виконав усе заплановане у грі з Реалом

Шахтар у грі з Реалом був командою із перших до останніх хвилин матчу.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Дуже хороший результат. Розуміли, які складнощі будуть під час матчу, визначили стратегію. Виконали все заплановане. Гравці фантастично все виконали на поле. Ми були командою з першої до останньої хвилини матчу.

Коли ми уважні і дисципліновані, ми знаємо, наскільки ми кваліфіковані, які у нас якості, ми знаходимося ближче до перемоги. Навіть проти такого клубу, як Реал. У них безліч фантастичних гравців, але ми змогли пройти через всі складності і вивезли хорошу перемогу з Мадрида.

Актуально: Корнієнко: Реал недооцінив Шахтар

Перший тайм - найкращий перший тайм Шахтаря в сезоні? Так, можна так сказати. Ми створювали моменти. У другому таймі теж були можливості забити, але результат був дуже близьким - 2:3. Це змусило нас ще більше оборонятися. Тоді ми трохи подумали: "Ось би матч закінчився швидше". У будь-якому випадку це була хороша можливість, щоб вирости як команда. Ми показували, що могутні тактично, технічно, що ми впевнені в майбутньому", - розповів Каштру.