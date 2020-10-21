 Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів

Сьогодні 21:46 1571 0
Шахтар вдало стартував у Лізі чемпіонів
Шахтар сенсаційно обіграв Реал у 1 турі Ліги чемпіонів
#Реал, #Шахтар, #Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Шахтар у 1 турі групового етапу Ліги чемпіонів на виїзді переміг Реал.

Матч завершився із рахунком 3:2 на користь донецького клубу.

Шахтар у першому таймі шокував Реал трьома забитими голами, рахунок відкрив Тете, який після пасу Корнієнка пробив у дальній кут воріт мадридського клубу. Подвоїли перевагу гірники завдяки автоголу Варана, який у спробі заблокувати добивання Дентіньо забив м'яч у власні ворота. Наприкінці тайму Соломон забив третій гол у ворота Реала, коли із лінії штрафного майданчика прицільно пробив у дальній нижній кут.

Реал забив свій гол на початку другої половини гри - Модрич потужно пробив із-за меж штрафного майданчика у праву дев'ятку. Через 5 хвилин Вінісіус Жуніор забив другий гол мадридців, бразилець увірвався у штрафну донецького клубу та пробив Трубіна.

У компенсований час Реал зміг зрівняти рахунок, однак арбітр після перегляду відеоповтору скасував забитий гол.

Ліга чемпіонів
Груповий етап, Група В
1 тур, 21 жовтня

Реал – Шахтар 2:3 (0:3)

Голи: 0:1 – 29 Тете, 0:2 – 33 Варан (автогол), 0:3 – 42 Соломон, 1:3 – 54 Модрич, 2:3 – 59 Вінісіус

Раніше, Динамо поступилося Ювентусу.

 

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