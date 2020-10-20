Динамо зіграє з Ювентусом, Ференцварош Реброва - з Барселоною: розклад матчів 1 туру Ліги чемпіонів

Сьогодні стартує груповий етап Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 жовтня, буде зіграно вісім матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів

1 тур, 20 жовтня

Група Е

22:00. Челсі (Англія) - Севілья (Іспанія)

22:00. Ренн (Франція) - Краснодар (Росія)

Група F

19:55. Зеніт (Росія) - Брюгге (Бельгія) (трансляція на Футбол3)

22:00. Лаціо (Італія) - Боруссія (Дортмунд, Німеччина)

Група G

19:55. Динамо (Україна) - Ювентус (Італія) (трансляція на Футбол1) (трансляція на нашому сайті)

22:00. Барселона (Іспанія) - Ференцварош (Угорщина) (трансляція на Футбол3) (трансляція на нашому сайті)

Група Н

22:00. ПСЖ (Франція) - Манчестер Юнайтед (Англія) (трансляція на Футбол2)

22:00. Лейпциг (Німеччина) - Башакшехір (Туреччина)