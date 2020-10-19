Барселона - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

На Ференцварош Сергія Реброва в 1 турі групи G Ліги чемпіонів 2020/21 чекає випробування у вигляді іспанської Барселони.

Матч відбудеться в середу, 21 жовтня, на Камп Ноу. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 3 і медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Барселона - Ференцварош наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, Ференцварош пробився в груповий етап Ліги чемпіонів через 4 кваліфікаційні раунди турніру. Підопічні Реброва вибили на шляху до омріяної чемпіонської Ліги Юргорден, Селтік, Динамо Загреб і Молде.

Напередодні старту в гроповій стадії турніру команди зіграли матчі національних першостей. Барселона сенсаційно програла Хетафе (1:0) в 6 турі Ла-Ліги, а Ференцварош впевнено розібрався з Кішвардою в 7 турі чемпіонату Угорщини.

Київське Динамо в перший ігровий день групи G вдома зіграє проти Ювентуса. Кияни та туринці зіграють 20 жовтня о 19:55.