 Динамо Киев - Ювентус смотреть онлайн Лига чемпионов 20.10.2020 - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 21:07 1362 1
Динамо Київ - Ювентус: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 1 турі Ліги чемпіонів сезону 2020/21 вдома прийматиме туринський Ювентус.

Матч відбудеться у вівторок, 20 жовтня, у Києві на НСК Олімпійському. Початок о 19:55 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалі Футбол 1 та в медіасервісі Megogo. Також онлайн матч Динамо - Ювентус у прямому ефірі дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Нагадаємо, що гру зможуть відвідати глядачі, у кількості 30% від вмісту стадіону.

Команди по-різному зіграли матчі в національних чемпіонатах напередодні старту ЛЧ. Динамо в гостях упевнено перемогло Рух (0:2), а Барселона поступилася Хетафе в чемпіонаті Іспанії (1:0).

В іншому матчі групи G Ференцварош Сергія Реброва зіграє на виїзді проти Барселони. Початок о 22:00.

Ліга чемпіонів, група G. 1-й тур
20 жовтня 2020 року, 19:55

Динамо (Київ, Україна) - Ювентус (Турин, Італія)
Київ, НСК Олімпійський

Betwinner: 4,64 - 3,44 - 1,87
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