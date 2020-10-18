Мілан знову бажає продовжити контракт з Ібрагімовичем

У шведа вийшов феноменальний старт сезону

Джерело - Sport Arena.

Керівництво Мілана вражене стартом сезону у виконанні нападника Златана Ібрагімовича.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Россонері хотіли б запропонувати шведу новий контракт.

Ібрагімович лише в кінці серпня підписав нову угоду з Міланом до 2021 року, але тепер в клубі готові запропонувати форварду ще більш довгостроковий контракт.

Вчора завдяки дублю Златана Мілан переміг в дербі Інтер (2:1), а швед став найстаршим в історії автором гола в дербі. Всього на рахунку гравця п'ять голів у трьох матчах сезону 2020/21.